banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Efsane Transit elektriklendi
Efsane Transit elektriklendi
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
Avrupa’nın peyniri Gaziantep’ten
Avrupa’nın peyniri Gaziantep’ten
Hamsi ve istavritin kilosu 25 liraya düştü
Hamsi ve istavritin kilosu 25 liraya düştü

NATO, Ukrayna’ya desteğini artıracak

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası konuşan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, NATO ülkelerinin Ukrayna’ya verilen desteğin güçlendirilmesi konusunda karara vardığını açıklayarak, “NATO’nun ana sorumluluğu bu çatışmanın NATO ile Rusya arasında tam teşekküllü bir savaşa dönüşmesini önlemektir" dedi.

Politika 07.04.2022, 20:21
NATO, Ukrayna’ya desteğini artıracak

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası konuşan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, NATO ülkelerinin Ukrayna’ya verilen desteğin güçlendirilmesi konusunda karara vardığını açıklayarak, “NATO’nun ana sorumluluğu bu çatışmanın NATO ile Rusya arasında tam teşekküllü bir savaşa dönüşmesini önlemektir" dedi.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg basın toplantısı düzenledi. NATO’nun Rusya’nın işlediği savaş suçlarını kınadığını ve Ukrayna’ya desteği arttırma konusunda anlaştığını aktaran Stoltenberg, Rus ordusunun son günlerde Ukrayna’da işlediği savaş suçlarına değinerek, "Müttefikler, yakın zamanda Rusya’nın kontrolünden kurtarılan Bucha’da ve diğer yerlerde gördüğü korkunç savaş suçlarını kınıyor" dedi.

Stoltenberg, "Bu vahşetlerin sorumlularının adalete teslim edilmesi gerekir. NATO müttefikleri uluslararası soruşturma çabalarını destekliyor" dedi.

NATO müttefiklerinin Ukrayna’ya desteği güçlendirmek konusunda anlaştığını belirten Stoltenberg, "Müttefikler çok şey yapıyor ve daha fazlasını yapmaya kararlılar. Cesur Ukraynalıların evlerini ve ülkelerini savunmasına ve işgalci güçleri geri püskürtmesine yardımcı olmak için müttefiklerimiz insani yardım ve mali desteği artırıyor" dedi.

Stoltenberg, NATO’nun siber güvenlik yardımı da dahil olmak üzere Ukrayna’nın kimyasal ve biyolojik tehditlere karşı korunmasına yardımcı olacak ekipman sağlanacağını da sözlerine ekledi.

"Gürcistan ve Bosna Hersek’te savunma yetenekleri güçlendirilecek"

Stoltenberg, müttefikler ve ortakların savunma yeteneklerini güçlendirmelerine ve kendilerini savunmalarına yardımcı olma konusunda NATO üyelerinin anlaştıklarını söyleyerek, "Gürcistan ve Bosna-Hersek de dahil olmak üzere diğer ortaklara yardım etmek ve kendilerini savunma yeteneklerini güçlendirmek için farkındalık, güvenlik, iletişim ve siber gibi alanlarda geniş bir NATO paketi aracılığıyla desteğimizi artırabiliriz" dedi.

"Bu savaşın NATO ile Rusya arasında bir savaşa dönüşmesini önleyeceğiz"

Stoltenberg, NATO müttefikleri ve ortakları tarafından getirilen yaptırımların "Putin’in savaş makinesine zarar verdiğini" belirterek, NATO’nun savaşın büyümesini önlemeyi amaçladığını açıkladı. Stoltenberg, "Önemli olan, NATO müttefiklerimizin Ukrayna’ya askeri desteğinin yanı sıra insani, mali ve savunma desteği sağlamasıdır. Aynı zamanda NATO’nun ana sorumluluğu müttefiklerimizi korumak ve savunmak ancak bu çatışmanın NATO ile Rusya arasında tam teşekküllü bir savaşa dönüşmesini önlemektir" dedi.

“NATO müttefikleri Ukrayna’ya asker göndermeyecek”

Stoltenberg, "NATO, doğrudan çatışmaya dahil olmayacak. NATO müttefikleri Ukrayna’ya asker göndermeyecek. Ancak Ukrayna’ya birçok farklı şekilde destek sağlamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Donbass’ta büyük bir çatışma bekliyoruz"

Savaşın bitmesi gerektiğine dikkat çeken Stoltenberg, "Bu savaşı bitirmenin en kolay yolu, Putin’in tüm birliklerini geri çekmesi ve savaşı sona erdirmek için ciddi diplomatik çabalara girmesidir. Ancak gerçekçi olmamız gerekiyor ki Putin’in hedefini değiştirdiğine dair hiçbir belirti yok. Yani bir Rus geri çekilişi görmüyoruz. Aynı zamanda Donbass’ta büyük bir çatışma bekliyoruz ve bu nedenle bugün Ukrayna’ya daha fazla destek sağlamanın aciliyetinin vurgulanmasının nedeni budur" dedi.

"Savaşın Ukrayna’nın ötesine tırmanma riski var"

Savaşın uzun sürebileceği ve kayıpların devam edeceğine dair uyarıda bulunan Stoltenberg, "Bu savaş haftalarca, aylarca ve muhtemelen yıllarca sürebilir. Bu nedenle çok daha fazlasına hazırlanmamız gerekiyor. Savaş devam ederse her şeyden önce Ukrayna halkı daha fazla zarar görecek. Dolayısıyla bu her şeyden önce bir trajedidir. Savaşın Ukrayna’nın ötesine tırmanma riski de var" ifadelerini kullanarak, “NATO’nun tam olarak odaklandığı şey, bu tırmanmayı önlemektir" dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 07 Nisan 2022
İmsak 05:02
Güneş 06:31
Öğle 13:11
İkindi 16:49
Akşam 19:41
Yatsı 21:05
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 29 25
18. Burnley 29 24
19. Watford 30 22
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
12°
parçalı bulutlu