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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıma kararını ele aldı.
NATO-Ukrayna Komisyonu, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını tanımasının ardından bugün olağanüstü toplanma kararı aldı.
NATO-Ukrayna Komisyonu, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını tanımasının ardından bugün olağanüstü toplanma kararı aldı.
Politika 22.02.2022, 16:19
NATO-Ukrayna Komisyonu, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını tanımasının ardından bugün olağanüstü toplanma kararı aldı.