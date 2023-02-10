NATO Türkiye’ye barınma tesisleri gönderiyor

NATO üyesi ülkeler, Türkiye’deki depremlerden etkilenenlerin barınması ihtiyacı için Türkiye’ye "tam teşekküllü yarı kalıcı" barınma tesisleri gönderilmesine karar verdi.

NATO’dan yapılan yazılı açıklamada, NATO üyesi ülkelerin 6 Şubat’ta meydana gelen yıkıcı depremler nedeniyle yerlerinden edilenlerin barınmasına yardımcı olmak için Türkiye’ye “tam donanımlı yarı kalıcı” barınak tesisleri gönderilmesi konusunda anlaştığı bildirildi. Süreci NATO’nun Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Christopher G. Cavoli’nin yöneteceği belirtildi.

İtalya’nın Taranto kentindeki NATO Destek Ajansı Güney Operasyon Merkezi’nde tutulan barınma tesislerinin normalde NATO tarafından tatbikatlar ve operasyonlar için karargah kompleksi olarak kullanıldığı ifade edildi. Tesislerin ısıtma, jeneratörler ve tıbbi tedavi alanları dahil olmak üzere farklı imkanlarla donatılabileceği aktarıldı. NATO askeri yetkililerinin şu anda nakliye ve zaman seçeneklerini değerlendirdikleri kaydedildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, barınma tesisleri gönderilmesi kararını memnuniyetle karşılayarak, "NATO, müttefikimiz Türkiye ile güçlü bir dayanışma içindedir ve bu barınma tesislerinin konuşlandırılması hayatların kurtarılmasına yardımcı olacaktır. NATO müttefikleri ve ortakları yardım çabalarına önemli destek sağlıyor. İhtiyacı olanlara yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.