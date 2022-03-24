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Küçükçekmece Adliyesi önünde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
NATO tarafından yayınlanan ortak bildiride, "Rusya, ateşkesi derhal uygulayarak müzakerelerde ciddi olduğunu göstermesi gerekiyor" denildi.
NATO tarafından yayınlanan ortak bildiride, "Rusya, ateşkesi derhal uygulayarak müzakerelerde ciddi olduğunu göstermesi gerekiyor" denildi.
Politika 24.03.2022, 16:18
NATO tarafından yayınlanan ortak bildiride, "Rusya, ateşkesi derhal uygulayarak müzakerelerde ciddi olduğunu göstermesi gerekiyor" denildi.