NATO Savunma Bakanlarından Türkiye için 1 dakikalık saygı duruşu

NATO Savunma Bakanları toplantısı için Brüksel’de toplanan ittifak üyesi ülkelerin Savunma Bakanları Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenler için toplantı öncesi saygı duruşunda bulundu.

NATO Savunma Bakanları, Belçika’nın Başkenti Brüksel’de bulunan NATO Karargahında bir araya geldi. Toplantının ilk gününde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in başkanlığında gerçekleşen oturum öncesi Savunma Bakanları, Türkiye’deki depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Saygı duruşu çağrısından önce Türkiye’de yaşanan depremi hatırlatan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Türkiye’ye samimi başsağlığı mesajımızı iletiyoruz” ifadelerini kullanarak, NATO olarak Türkiye’nin yanında olduklarını söyledi.

Saygı duruşunun ardından öğleden sonra yapılacak oturumlara ilişkin kısa bir konuşma yapan Stoltenberg, NATO Savunma Bakanlarının birinci yılını doldurmak üzere olan Rusya - Ukrayna Savaşına ilişkin konuları ele alacaklarını bildirdi. Stoltenberg, yaşanan savaş nedeniyle hem Ukrayna halkının hem de dünya insanının özellikle gıda krizi nedeniyle zorluklar yaşamakta olduğunu aktardı.

NATO Savunma Bakanları toplantısı yarın yapılacak oturumların ardından sona erecek.