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NATO Savunma Bakanları Toplantısı ikinci gününde başladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın 2. gününde düzenlenen oturuma katıldı. Akar, toplantı salonunda ABD’li mevkidaşı Lloyd James Austin ile ayaküstü sohbet etti.

Politika 22.10.2021, 12:32
NATO Savunma Bakanları Toplantısı ikinci gününde başladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın 2. gününde düzenlenen oturuma katıldı. Akar, toplantı salonunda ABD’li mevkidaşı Lloyd James Austin ile ayaküstü sohbet etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahı’nda ikinci gününde devam eden NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı. Bakan Akar, toplantı salonunda ABD’li mevkidaşı Lloyd James Austin ile ayaküstü sohbet etti.

Toplantı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in açılış konuşmasıyla başladı. Stoltenberg, NATO’da yer almayan Finlandiya, İsveç ve Avrupa Birliği (AB) yetkililerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, "Aynı değerleri paylaşıyoruz ve aynı zorluklarla karşı karşıyayız. Birlikte Avrupa-Atlantik bölgesini daha güvenli ve daha istikrarlı hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kuvvetlerimiz birlikte hareket ediyor ve her düzeyde istikrarlı bir siyasi diyalog yürütüyoruz" diyen Stoltenberg, "2014’ten bu yana NATO-AB iş birliğini benzeri görülmemiş seviyelere taşımayı başardık" şeklinde konuştu. Stoltenberg, "Bugün artık NATO ve AB, siber saldırılar, dezenformasyon hakkında bilgi paylaşımı, Ege’de yasa dışı göçle mücadele, Batı Balkan bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması gibi birçok alanda birlikte çalışıyor" dedi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ikinci gününde NATO-AB ilişkilerinin ele alınması bekleniyor.

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