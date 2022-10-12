NATO Savunma Bakanları toplantısı başlıyor

NATO Savunma Bakanları Toplantısı, Belçika’nın başkenti Brüksel’de başlıyor. NATO’nun 30 üyesinin savunma bakanları Belçika’nın başkenti Brüksel’de NATO Karargahı’na geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg toplantı öncesi yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna’ya son günlerde gerçekleştirdiği saldırının savaşın başından beri gerçekleştirdiği en ciddi saldırı olduğunu söyleyerek, "Toplantının en önemli konusu Ukrayna’ya yeni hava savunma sistemlerinin teslimatı olacak. Müttefikler zaten hava savunma sistemleri sağladılar, ancak Ukrayna’nın daha fazlasına ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

2 gün sürecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ilk gününde gerçekleştirilecek oturumların yanı sıra Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantı gerçekleştirecek. Ardından bakanlar akşam çalışma yemeğinde bir araya gelecek. Toplantının ikinci gününde ise NATO Nükleer Planlama Grubu Toplantısı yapılacak ve toplantının ardından Kuzey Atlantik Konseyi Bakanlar Toplantısı düzenlenecek.