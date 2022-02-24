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NATO: “Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik haksız saldırısını kınıyoruz”

NATO, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları hakkında yaptığı açıklamada, “’Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik tamamen haksız ve sebepsiz olan korkunç saldırısını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz” dedi.

Politika 24.02.2022, 14:43
NATO: “Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik haksız saldırısını kınıyoruz”

NATO, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları hakkında yaptığı açıklamada, “’Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik tamamen haksız ve sebepsiz olan korkunç saldırısını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz” dedi.

NATO, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı başlatmasının ardından yazılı açıklama yayınladı. NATO tarafından yapılan açıklamada, "Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik tamamen haksız ve sebepsiz olan korkunç saldırısını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz. Düşüncelerimiz tüm ölen ve yaralanan Ukrayna halkıyla birlikte. Belarus’u da bu saldırıya olanak sağladığı için kınıyoruz. Bu yenilenen saldırı, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı da dahil olmak üzere uluslararası hukukun ciddi bir ihlalidir ve Rusya’nın Helsinki Nihai Senedi, Paris Şartı, Budapeşte Memorandumu ve NATO-Rusya Kurucu Senedindeki taahhütlerine tamamen aykırıdır. Bağımsız, barışçıl bir ülkeye karşı bir saldırı eylemi oluşturuluyor” ifadeleri kullanıldı.

“Rusya’yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırıyoruz”

NATO, Ukrayna’ya olan desteği yineleyerek, ‘’Ukrayna halkının ve onun meşru, demokratik olarak seçilmiş başkanının, parlamentosunun ve hükümetinin yanındayız. Ukrayna’nın karasuları da dahil olmak üzere uluslararası kabul görmüş sınırları içinde toprak bütünlüğü ve egemenliğine her zaman tam desteğimizi sürdüreceğiz. Rusya’yı askeri harekatını derhal durdurmaya, Ukrayna içindeki ve çevresindeki tüm güçlerini geri çekmeye, uluslararası insancıl hukuka uymaya, ihtiyacı olan herkese güvenli ve engelsiz insani yardımı izin vermeye çağırıyoruz’’ dedi.

"Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararını kınıyoruz”

NATO’nun açıklamasında, Rusya’ya saldırıdan vazgeçme çağrısı yapılarak, ‘’Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararını şiddetle kınıyoruz. Bu, Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü daha da ihlal ediyor ve Rusya’nın imzaladığı Minsk anlaşmalarına aykırı. Müttefikler bu yasadışı tanımayı asla kabul etmeyeceklerdir. Rusya’yı seçtiği şiddet ve saldırganlık yolundan geri dönmeye çağırıyoruz. Rusya liderleri, eylemlerinin sonuçlarının tüm sorumluluğunu üstlenmelidir. Rusya çok ağır bir ekonomik ve siyasi bedel ödeyecek. NATO, ilgili paydaşlar ve AB de dahil olmak üzere diğer uluslararası örgütlerle yakın işbirliği içinde olmaya devam edecektir’’ ifadeleri kullanıldı.

“Gerginliği seçen yalnızca Rusya’dır”

NATO tarafından yapılan açıklamanın devamında, “Bu kriz boyunca NATO ve müttefiklerimiz, en üst düzeyde Rusya ile diplomasi ve diyalog sürdürmek için her türlü çabayı gösterdiler. Ayrıca Avrupa-Atlantik bölgesindeki tüm ulusların güvenliğini artırmak için birçok önemli teklifte bulundular. Rusya’yı defalarca NATO-Rusya Konseyi’nde görüşmeye davet ettik. Rusya hala karşılık vermedi. Gerginliği seçen yalnızca Rusya’dır. Rusya’nın eylemleri Avrupa-Atlantik güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu tehditlerin sonuçları olacak’’ ifadelerine yer verildi.

“NATO, gerekli tüm önlemleri almaya devam edecek”

NATO tarafından sürece ilişkin yeni adımlar atacağı bildirilirken, "NATO, tüm Müttefiklerin güvenliğini ve savunmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaya devam edecek. İttifak’ın doğu kısmına ek savunma kara ve hava kuvvetlerinin yanı sıra ek deniz varlıkları yerleştiriyoruz. Güçlerimizin tüm durumlara yanıt verme hazırlığını artırdık. Bugün Washington Antlaşması’nın 4’üncü maddesi kapsamında istişarelerde bulunduk. Tüm Müttefikleri korumaya yönelik savunma planlamamız doğrultusunda, İttifak genelinde caydırıcılığı ve savunmayı daha da güçlendirmek için ek adımlar atmaya karar verdik. Önlemlerimiz önleyici, orantılı ve tırmandırıcı değildir. Washington Antlaşması’nın 5’inci Maddesine olan bağlılığımız katıdır. Birbirimizi savunmak için bir aradayız’’ ifadeleri kullanıldı.

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