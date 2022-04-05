NATO, Rusya’nın Ukrayna’daki “savaş suçları” hakkında kanıt topluyor

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith, ittifakın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Ukrayna’daki "savaş suçlarından" sorumlu tutmak için kanıt topladığını belirtti. Smith, “Yapmamız gereken, Putin’i ve Moskova’daki ekibini sorumlu tutmak için ihtiyacımız olan bilgileri toplamak ve bunu birden fazla yoldan yapabilirsiniz" dedi.

“Bucha’dan gelen bu korkunç görüntülere tekrar baktım”

ABD’nin, Rus güçlerinin Ukrayna’da işlediği iddia edilen savaş suçlarının soruşturulmasına nasıl yardımcı olacağı sorusuna yanıt veren Smith, "Her şeyden önce, yapmak istediğimiz gerçeği ortaya çıkardığımızdan emin olmak. Gerçeği ortaya çıkarmak ve sahada neler olup bittiğini tam olarak anlamak için elimizden geleni yapmaktır. Mümkün olduğu kadar çok bilgi toplamalıyız. Artık Ukrayna vatandaşlarının ilk elden hesaplarına güveniyoruz. Bazı uluslararası kuruluşların, STK’ların da bilgi toplamaya başladığını görüyoruz. Bir anlatı oluşturuyoruz, neler olup bittiğine dair bir fikir oluşturmaya çalışıyoruz. Bucha’dan gelen bu korkunç görüntülere tekrar baktım, ama muhtemelen başka yerlerde de var" ifadelerini kullandı.

"Bucha’da neler olduğunu kesin olarak söylemek için çok erken”

Bucha’da ve Rusya tarafından iddia edilen savaş suçlarının işlendiği diğer şehirlerde “neler olduğunu kesin olarak söylemek için çok erken” olduğu konusunda uyaran Smith, "Bucha’da neler olduğunu kesin olarak söylemek için çok erken olmasına rağmen, Putin’i sorumlu tutmak için ihtiyaç duyduğumuz kanıtları bir araya getirebileceğimizden oldukça eminiz" dedi.