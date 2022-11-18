NATO Parlamenterler Asamblesi Madrid’de toplanıyor

NATO Parlamenterler Asamblesi’nin (NATO PA) 68. Yıllık Toplantısı, bugün İspanya’nın başkenti Madrid’de başlıyor. Oturumlarda Ukrayna’ya destek, Rusya’nın başlattığı savaşa karşı gösterilen tutum, Haziran ayındaki NATO Zirvesinde alınan kararların uygulanması, NATO’nun caydırıcılık ve savunma duruşunun güçlendirilmesi ve siber güvenlik konuları ele alınacak.

İspanya’nın başkenti Madrid, NATO Parlamenterler Asamblesi’nin yıllık toplantısına ev sahipliği yapıyor. Bugün başlayıp 4 gün sürecek oturumlarda 30 NATO üyesi ülke ve 21 ülkeden 288 parlamenter ve parlamento organları bir araya gelecek. Haziran ayında gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi’nde alınan kararların uygulanması, NATO’nun yeni Stratejik Konsepti, daha geniş uyum ve modernizasyon, Ukrayna’ya destek ve Rusya tehdidine karşı koyma konuları masaya yatırılacak. Toplantı öncesi yapılan açıklamada, "Rusya’nın Ukrayna’ya karşı sebepsiz, haksız ve vahşi savaşına karşı kararlı duruş, Ukrayna’ya, onun demokrasisine, bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz destek, NATO üyelerine yönelik herhangi bir tehdide karşı caydırma ve NATO topraklarının her karışını savunma kararlılığı gösterilecek" ifadeleri kullanıldı. Katılımcıların bugün Ukrayna-NATO Parlamentolar Arası Konseyi’nin olağanüstü toplantısı da dahil olmak üzere Ukrayna parlamentosu Verkhovna Rada’daki meslektaşlarıyla bir araya geleceği belirtildi.

NATO Parlamenterler Asamblesi’nin gündemi yoğun

Tartışılacak diğer önemli konular arasında ise NATO’nun Afganistan’daki angajmanından çıkarılan dersler, Finlandiya ve İsveç’in katılımı da dahil olmak üzere NATO ortaklıkları ve "açık kapı politikasının" geleceği, Batı Balkanlar ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da istikrarın sağlanmasına yönelik zorluklar, Asya ve Hint-Pasifik’in artan stratejik önemi, devam eden terör tehdidi, kadının barış ve güvenlikteki önemli rolü ve katkısı, siber güvenlik ve savunma, iklim değişikliğinin güvenlik etkisi, stratejik ticaret ve yolsuzluk sorunları ile savaşın geleceği yer aldığı kaydedildi.

Zelenskiy video konferans ile katılacak

21 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek Genel Kurul Toplantısına Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de video konferans yöntemiyle katılacak. Oturumda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İspanyol yetkililerin üst düzey temsilcileri de yer alacak.

Öte yandan NATO Parlamenter Asamblesinde milletvekilleri, ittifakın güvenliğiyle ilgili kararları ele alıyor. Asamble, NATO ile parlamentolar ve NATO ülkelerinin vatandaşları arasında temel bir bağlantı görevi görüyor.