NATO liderler zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik zirve

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahı, yoğun gündemle toplanacak 30 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlıyor.

NATO Zirvesi'nin başlıca konuları arasında İttifak'ın gelecek 10 yılına yön verecek yol haritası hakkındaki kararlar, NATO'nun stratejik konsepti, Rusya, Çin'in yükselişi, iklim değişikliğinin güvenliğe etkisi, siber tehditler ve yıkıcı teknolojiler, Afganistan'daki NATO misyonunun sonlandırılması gibi birçok başlık bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki zirveye katıldı. Erdoğan, NATO Karargahı'na ulaştıktan dakikalar sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Kritik zirvede Türkiye ile Fransa arasında son dönemlerde gerilen ilişkiler ele alınıyor. Ayrıca Suriye, Doğu Akdeniz, Libya, Karabağ, Kıbrıs gibi konuların da ele alınması bekleniyor.

Erdoğan, bugün saat 18.00'de ABD Başkanı Joe Biden ile ilk yüz yüze toplantısını gerçekleştirecek.