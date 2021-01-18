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NATO karargahındaki Türkiye-Yunanistan toplantısı başladı
Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usulleri'nin ele alınacağı teknik toplantı NATO karargahında başladı.
Politika 18.01.2021, 15:26
2005
Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantı Brüksel'de başladı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usulleri'nin ele alınacağı teknik toplantı NATO karargahında başladı." denildi.
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