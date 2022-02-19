NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’ten Rusya’ya yeni diyalog çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya’yı ve tüm NATO müttefiklerini NATO-Rusya Konseyi’nin bir dizi toplantısına davet etmiştim. Bu davetimi Perşembe günü Bakan Lavrov’a gönderdiğim bir mektupta yineledim" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Münih Güvenlik Konferansı’nda konuştu. Stoltenberg, "Rusya, Soğuk Savaş’tan bu yana en büyük askeri yığınağını yapıyor. Ukrayna ve çevresinde acımasızca asker yığdı. Ne olacağını bilmiyoruz. Ancak çatışma riski gerçektir. NATO müttefikleri siyasi bir çözüm bulmak için güçlü diplomatik çabalarını sürdürüyorlar. Ancak Moskova’nın iddialarına rağmen şu ana kadar herhangi bir geri çekilme veya gerilimi düşürme belirtisi görmedik.

Aksine Rusya’nın yığılması devam ediyor. Çok yakından izlemeye devam ediyoruz. Rusya’yı dediğini yapmaya ve kuvvetlerini Ukrayna sınırlarından çekmeye çağırıyoruz. Bu, barışçıl bir çözüme yönelik önemli bir ilk adım olacaktır" ifadelerini kullandı. "Rusya’nın rotasını değiştirmesi için çok geç değil" diyen Stoltenberg, "Savaşa hazırlanmayı bırakın ve barışçıl bir çözüm için çalışmaya başlayın. NATO, Avrupa’daki tüm ülkeler ve Rusya için güvenliği artırabilecek anlamlı karşılıklı adımlar atmak için Moskova ile kapsamlı bir diyaloga girmeye hazırdır" şeklinde konuşarak bir kez daha diplomatik çözümü işaret etti.

"Rusya’yı ve NATO müttefiklerini NATO-Rusya Konseyi toplantısına davet etmiştim. Davetimi Lavrov’a gönderdiğim bir mektupta yineledim"

Daha önce Moskova’ya yazılı tekliflerde bulunduklarını hatırlatan Stoltenberg, "Bu, ortak bir zemin bulmanın mümkün olduğuna inandığımız önemli bir gündemdir. Bu yüzden Rusya’yı ve tüm NATO müttefiklerini NATO-Rusya Konseyi’nin bir dizi toplantısına davet etmiştim. Bu davetimi Perşembe günü Bakan Lavrov’a gönderdiğim bir mektupta yineledim" dedi.

"Moskova, Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonra NATO’ya katılan ülkelerden tüm güçlerimizi ve altyapımızı çekmemizi talep ediyor"

Mevcut krizin Ukrayna’dan daha fazla olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Tehlikede olan çok şey var. NATO ve Rusya arasındaki ilişkiler, Avrupa ve transatlantik güvenliği ile nihayetinde devletler arasındaki ilişkileri nasıl düzenlemek istediğimiz sorusu. Moskova tarihi geri almaya, etki alanlarını yeniden oluşturmaya çalışıyor, NATO’nun toplu savunma hakkını sınırlamak istiyor. Moskova, Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonra NATO’ya katılan ülkelerden tüm güçlerimizi ve altyapımızı çekmemizi talep ediyor. Biz bir olarak duruyoruz ve her zaman birbirimizi korumak ve savunmak için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

Stoltenberg, "Moskova ayrıca egemen ülkelerin kendi yollarını seçme hakkını ve kendi güvenlik düzenlemeleri hakkını kabul etmiyor. İlk kez, şimdi Pekin’in Moskova’ya katıldığını ve NATO’ya yeni üye kabul etmeyi bırakması çağrısı yaptığını görüyoruz. Bu, özgür ülkelerin kaderini ve kendi güvenlik düzenlemelerini kontrol etme ve kendi otoriter yönetim modellerini empoze girişimidir. Mevcut kriz, transatlantik ilişkinin Avrupa güvenliği için önemini göstermektedir" dedi. Stoltenberg, "İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş bize Avrupa’da güçlü bir transatlantik bağ olmadan gerçek bir güvenliğin olmadığını öğretti. NATO, Avrupa ve Amerika’da 70 yılı aşkın süredir yaptığımız gibi bir arada durmayı, barışı ve demokratik yaşam tarzımızı korumaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Tüm müttefikleri korumak ve savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağız"

NATO’nun savunma ittifakı olduğunu hatırlatan Stoltenberg, "Rusya’yı veya bir başkasını tehdit etmiyoruz. Ancak tüm müttefikleri korumak ve savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağız. Bu nedenle, Rusya’nın saldırgan eylem modeline yanıt olarak NATO genelinde birbirimizi savunma konusundaki kararlı taahhüdümüz hakkında herhangi bir yanlış yanlış anlamadan kaçınmak için caydırıcılığımızı ve savunmamızı güçlendiriyoruz" dedi.

"Rusların işgale bahane üretmeye çabaladıklarına yönelik endişemiz artıyor"

Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmeye yol açacak bahane için bazı durumlar oluşturmak için çabaladığını, son derece tehlikeli durumlar gördüklerini söyleyerek, "Bunların şu anda hayata geçirildiğini görüyoruz. Rusların işgale bahane üretmeye çabaladıklarına yönelik endişemiz artıyor. Son derece endişeliyiz çünkü Rusya’nın hazırlığa devam ettiğini görüyoruz. Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana Avrupa’da hiç bu kadar büyük bir savaşa hazır birlik yoğunluğu görmemiştik. Elbette bu hepimize tehlikeli bir sinyal gönderir" şeklinde konuştu.

"Rusya, açık kapı politikamız konusundaki taahhüdümüzü bırakmamızı talep etti"

Rusya’nın sadece Ukrayna’da değil, NATO’da da talebinin bulunduğunu belirten Stoltenberg, "Açık kapı politikamız konusundaki taahhüdümüzü bırakmamızı talep ettiler. Üye ülkelerin neredeyse yarısından tüm NATO birliklerini ve güçlerini çekmemizi talep ettiler. Sonra bu talepleri karşılayamazsak askeri-teknik sonuçların olacağını defalarca söylediler. Dolayısıyla tehlike, bu devasa askeri yığınak ile son derece tehditkar söylemler, karşılayamayacağımızı bildikleri talepler ileri sürmesi ve karşılamazsak askeri sonuçları olacağını söylemesidir. Yani bu bir adım değişikliği. Bu, Avrupa güvenliği için temel değerlere açıkça karşı çıkan Rusya’nın yeni bir normali" dedi.