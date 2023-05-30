NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik telefonu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanması vesilesiyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim zaferi için tebrik telefonları gelmeye devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanması vesilesiyle tebrik etti. Stoltenberg yaptığı açıklamada, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılacak olan NATO Zirvesi’ni, Ukrayna’ya destek, NATO’nun caydırıcılığı ve savunması ile İsveç’in NATO üyeliğini ele aldıklarını aktardı.