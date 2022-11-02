NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye’yi ziyaret edecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’yi ziyaret edecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 3-5 Kasım tarihlerinde Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Stoltenberg, ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile de bir araya gelecek.