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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye’ye geliyor
NATO Genel Sekreteri Jean Stoltenberg, 16 Şubat tarihinde Türkiye’ye gelerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a NATO’nun dayanışma mesajını ileteceğini bildirdi.
Politika 15.02.2023, 15:48
NATO Genel Sekreteri Jean Stoltenberg, 16 Şubat tarihinde Türkiye’ye gelerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a NATO’nun dayanışma mesajını ileteceğini bildirdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 15 Şubat tarihinde Türkiye’ye ziyaret gerçekleştireceğini söyledi. Stoltenberg, ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini ve NATO’nun dayanışma mesajını ileteceğini bildirdi.