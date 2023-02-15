NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye’ye gelecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ittifak dayanışmasını sergilemek ve taziyelerini iletmek için 15-16 Şubat tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yol açtığı afet karşısında İttifak dayanışmasını sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 15-16 Şubat 2023 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecek. Genel Sekreter Stoltenberg’in Ankara’da Bakan Çavuşoğlu ile görüşmesi öngörülüyor. Ardından NATO’nun ve Müttefiklerin afet mukabele ve insani yardım çalışmalarının yürütülmekte olduğu deprem bölgesini ziyaret etmesi planlanıyor.