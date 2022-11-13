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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: “Türk halkına en derin taziyelerimi sunuyorum”
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İstanbul’daki patlamaya ilişkin yayınladığı taziye mesajında, “Türk halkına en derin taziyelerimi sunuyorum” dedi.
Politika 13.11.2022, 21:25
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İstanbul’daki patlamaya ilişkin yayınladığı taziye mesajında, “Türk halkına en derin taziyelerimi sunuyorum” dedi.
İstanbul’daki patlamanın ardından NATO, Türkiye’ye taziyelerini sundu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’daki saldırıya ilişkin görüntüleri şok edici olarak nitelendirerek, “Düşüncelerim sizinle. Etkilenen herkese ve Türk halkına en derin taziyelerimi sunuyorum. NATO, müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içindedir’’ ifadelerini kullandı.