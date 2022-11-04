NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Şehitler Abidesi’ni ziyaret ederek karanfil bıraktı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye ziyaretleri çerçevesinde Milli Savunma Bakanı ve beraberindeki heyetle Şehitler Abidesi’ni ziyaret ederek, sembolik şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 3-5 Kasım tarihlerinde Türkiye ziyareti çerçevesinde bugün sabah saatlerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Şehitler Abidesi’ne gelerek askeri törenle karşılandı. Şehitler Abidesi ziyaretinde Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve askeri erkan hazır bulundu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası ile Şehitler Abidesi hakkında bilgi verildi. Ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet ile Şehitler Abidesi’ni gezdi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Milli Savunma Bakanı Akar, sembolik şehit mezarlarına ve meçhul asker mezarına karanfil bırakarak günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Şehitler Abidesi’ndeki ziyaretinin ardından Anzak Koyu, Fransız Askeri Mezarlığı ile İngiliz Milletler Topluluğu Anıtı’nı ziyaret ederek yabancı asker mezarlıklarına karanfil bıraktı.