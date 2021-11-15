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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: “Rusya’yı askeri faaliyetleri konusunda şeffaf olmaya çağırıyoruz’’

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, Rusya’ya çağrıda bulunarak, “Rusya’nın daha fazla provokasyonu veya saldırgan eylemi ciddi endişe kaynağı olacaktır. Rusya’yı askeri faaliyetleri konusunda şeffaf olmaya çağırıyoruz’’ dedi.

Politika 15.11.2021, 17:36
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: “Rusya’yı askeri faaliyetleri konusunda şeffaf olmaya çağırıyoruz’’

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, Rusya’ya çağrıda bulunarak, “Rusya’nın daha fazla provokasyonu veya saldırgan eylemi ciddi endişe kaynağı olacaktır. Rusya’yı askeri faaliyetleri konusunda şeffaf olmaya çağırıyoruz’’ dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir araya geldi. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoltenberg, “Az önce Ukrayna ve çevresindeki güvenlik durumunu tartıştık. Son haftalarda, Ukrayna sınırlarına yakın Rus kuvvetlerinin büyük ve olağandışı bir şekilde yoğunlaştığını gördük. Rusya’nın bu yılın başlarında Kırım ve Karadeniz bölgesinde yığılmasına benzer bir durum bu. NATO teyakkuzda kalmaya devam ediyor. Durumu çok yakından takip ediyoruz. Müttefikler arasında, Ukrayna ve Avrupa Birliği gibi ortaklarla istişare etmeye devam ediyoruz. Rusya’nın daha fazla provokasyonu veya saldırgan eylemi ciddi endişe kaynağı olacaktır. Rusya’yı askeri faaliyetleri konusunda şeffaf olmaya çağırıyoruz. Gerginlikleri önlemek ve gerilimi azaltmak önemlidir’’ dedi.

“NATO Ukrayna’nın yanındadır”

NATO’nun Ukrayna’ya desteğini yineleyen Stoltenberg, “NATO Ukrayna’nın yanındadır. Rusya’nın Kırım’ı yasadışı ve gayrimeşru ilhakını kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Rusya’yı Donbas’taki militanlara verdiği desteği kesmeye çağırıyoruz. Tüm NATO müttefikleri Rusya’nın davranışını kınamakta birleşiyor. NATO ve Müttefikler, Ukrayna’ya önemli siyasi ve pratik destek sağlamaya devam ediyor’’ dedi.

“NATO’nun Ukrayna’ya desteği Rusya için bir tehdit değil”

NATO’nun faaliyetlerinin Rusya için bir tehdit olmadığını belirten Stoltenberg, “NATO’nun Ukrayna’ya desteği Rusya için bir tehdit değil. Karadeniz bölgesindeki NATO ve Müttefik tatbikatları savunma amaçlı ve şeffaftır’’ ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Kubela ise basın toplantısında yaptığı konuşmada, NATO’nun kendilerine verdiği destekten memnun olduklarını bildirdi. Rusya’nın tehditlerine devam ettiğini aktaran Kubela, Rusya’nın Avrupa’nın doğalgaz ihtiyacını ve Belarus sınırındaki sığınmacıları Avrupa’ya karşı bir silah olarak kullandığını açıkladı.

“Keşke Rus liderliği Ukrayna’ya karşı dostça davransaydı”

Rusya konusunda güven içinde olmak istediklerini ancak durumun bunu yansıtmadığını ifade eden Kubela, “Keşke Rus liderliği Ukrayna’ya karşı dostça davransaydı. Keşke kuzey kanadımızı güvenli bir yer olarak düşünebilseydik. Ama ne yazık ki, durum böyle değil. Askeri açıdan, elbette, ne kadar çok tehdit yönünüz varsa, durumunuz o kadar tehlikelidir. Ancak Ukrayna hükümetinin, ülkemizin her yönden korunmasını sağlamak için Kuzey kanadımızı güçlendirmek için en yakın ortaklarımızla da işbirliği içinde her türlü önlemi aldığı konusunda sizi temin etmek isterim’’ dedi.

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