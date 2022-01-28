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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Rusya güç kullanmayı seçerse karşılık vereceğiz"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesine yönelik endişelere değinerek, "NATO, en iyi diplomatik çözümler üzerine çalışıyor ancak Rusya çatışmayı seçerse karşılık bulacaktır" dedi.

Politika 28.01.2022, 18:38
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Rusya güç kullanmayı seçerse karşılık vereceğiz"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesine yönelik endişelere değinerek, "NATO, en iyi diplomatik çözümler üzerine çalışıyor ancak Rusya çatışmayı seçerse karşılık bulacaktır" dedi.

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi’nin çevrimiçi düzenlenen etkinliğinde iki ülke arasındaki gerilim hakkında açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, Rusya’nın Belarus’taki askeri ve silahlı hareketlerini yakından izlediğini belirterek, "Rusya’nın Ukrayna sınırında daha fazla asker konuşlandırdığını gözlemliyoruz. Rusya, Belarus’a savaşa hazır binlerce asker, uçak ve S-400 silah sistemi yerleştirdi. NATO olarak Rusya-Ukrayna geriliminde en iyi diplomatik çözüm üzerinde çalışıyoruz ancak kötü senaryoya da hazırız" dedi.

"NATO’nun savunmasını hafife almak yanlış bir hesap olur"

NATO ittifakının Doğu Avrupa’daki asker varlığını artırmaya hazır olduğunu belirten Stoltenberg, "Son haftalarda bölgede askeri varlığımızı arttırdık. Polonya’daki askeri güce ilaveten, Fransa ve İngiltere de ihtiyaç olduğunda askeri personel göndermeye hazır" ifadelerini kullanarak, "NATO’nun savunma kapasitesini hafife almak yanlış bir hesap olur" dedi.

"Ukrayna ordusu, 2014’ten sonra sağlanan eğitim ve destek sayesinde çok daha iyi eğitimli, iyi donanımlı ve hazır hale geldi" diyen Stoltenberg, "NATO, hem Karadeniz hem de Baltık’ta artan askeri bir güce sahip. NATO’nun bu gücü, 30 üye ülkenin birlikte hareket etmesinden kaynaklanıyor" diye konuştu.

"Rusya işgal durumunda yüksek bedel ödeyecek"

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Rusya’nın "yüksek bir bedel ödemek zorunda kalacağını" anladığını ifade eden Stoltenberg, "NATO, siyasi diyaloğa girmeye hazır ancak Rusya silahlı çatışmayı seçerse yanıt vermeye de hazırdır" dedi.

Soltenberg, "Rusya, Ukrayna’ya karşı yeniden güç kullanırsa sınırlarında daha da fazla NATO görecektir” ifadelerini kullanarak, "Amacımız Rusya’ya şu mesajı vermek: Ukrayna’ya askeri müdahalenin siyasi ve ekonomik yaptırımları olacaktır" dedi.

Rusya’ya yazılı yanıt verildiğini hatırlatan Stoltenberg, "Müzakere masasına tekrar oturmak iyiye işaret, yazılı teklifimizi de yaptık. Rusya hazır olduğunda diplomatik çözüm için müzakerelere devam edebiliriz" dedi.

"Siber saldırı için savunma desteği sağlayacağız"

NATO üyesi olmayan Ukrayna’ya Rusya tarafından siber saldırı uygulanması halinde Ukrayna’daki siber savunmayı güçlendirmek için Ukrayna’ya bilgi paylaşımı ve destek sağlanacağını ifade eden Stoltenberg, “Ukrayna’ya destek sağlarken NATO üyesi olup olmadığına bakmıyoruz. Eğer Rusya siber saldırı yaparsa Ukrayna’ya bu konuda da savunma sağlayacağız" dedi.

Stoltenberg, "Tüm müttefikleri savunmak ve korumak için doğru zamanda doğru yerde gerekli güçlere sahip olduğumuzdan her zaman emin olacağız" ifadelerini kullanarak, NATO’nun hiçbir zaman kimseyi ittifak için zorlayamayacağını sözlerine ekledi.

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