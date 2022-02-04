NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Norveç Merkez Bankası Başkanı olacak

Norveç hükümeti, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in Norveç Merkez Bankası’nın (Norges Bank) başına geçeceğini duyurdu.

Norveç’te hükümet, Norveç Merkez Bankası (Norges Bank) Başkanlığına NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in getirilmesine karar verdi. Norveç Maliye Bakanı Trygve Slagsvold Vedum yaptığı açıklamada, "Norveç için en iyi Merkez Bankası Başkanının Jens Stoltenberg olduğuna eminim. Finansal geçmişi, toplum anlayışı ve Norveç’te çok az kişinin sahip olduğu bir yönetim deneyiminin birleşimi, onu Merkez Bankası’nın üst düzey yöneticiliğine çok uygun kılıyor" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, NATO Genel Merkezinin bulunduğu Brüksel’den video konferansla katıldığı toplantıda, "Güven için minnettarım ve görevi üstlenmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

NATO’daki görevi 1 Ekim’de sona erecek olan Stoltenberg’in Norveç Merkez Bankası’nın başına ne zaman geçeceği ise henüz bilinmezken, kendisi gelene kadar Ida Wolden Bache’nin başkanvekili olarak görev yapacağı belirtildi.

Stoltenberg’in Aralık ayı başında göreve başlaması bekleniyor.

Stoltenberg kimdir?

62 yaşındaki eğitimli bir ekonomist ve İşçi Partisi’nin eski lideri olan Stoltenberg, 1996’dan 2000’e kadar Maliye Bakanı, 2000-2001 ve 2005-2013 yılları arasında başbakanlık yaptı. Stoltenberg 2014’te ise NATO Genel Sekreterliği görevini üstlendi.