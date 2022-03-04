NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "NATO bu çatışmanın bir parçası değil"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ilerleyen günlerde daha kötü sonuçlar meydana getireceği konusunda uyarırken, “NATO, bu çatışmanın bir parçası değil. Rusya ile doğrudan çatışmaya girmek istemiyoruz" açıklamasında bulundu.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını görüşmek üzere yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısının ardından basın açıklaması yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ilerleyen günlerde Ukrayna’daki yıkımların ve can kayıplarının artabileceği uyarısında bulundu. Stoltenberg, "Rusya, Ukrayna’da acımasız ve kışkırtıcı eylemlerde bulundu. Avrupa’da on yıllardır gördüğümüz en kötü saldırganlığı uyguladı. Dün gece nükleer santral çevresindeki eylemler nedeniyle çok sayıda sivil öldü ve yaralandı. Önümüzdeki günler muhtemelen daha da kötü olacak. Daha fazla ölüm, daha fazla acı ve daha fazla yıkım meydana gelebilir" dedi.

"Bu, Putin’in seçtiği bir savaştır"

Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i savaşı seçmekle suçlayarak, askerlerini geri çekmesi gerektiğini söyledi. Stoltenberg, "Putin’in Ukrayna’yı işgal etmek istediği konusunda aylarca uyarıda bulunduk. Rusya’nın işgal etmesi durumunda bedel ödeyeceğini açıkça belirttik. Bu Putin’in seçtiği ve planladığı bir savaştır. Putin’i bu savaşı derhal durdurmaya, güçlerini hiçbir koşul olmadan Ukrayna’dan çekmeye çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.

"NATO, bu savaşın bir parçası değil"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Ukrayna’da şu anda yaşananlar korkunç ve acı verici. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’da görmediğimiz ölçekte bir yıkım görüyoruz" şeklinde konuştu.

NATO topraklarının her karışını savunmak için "ne gerekiyorsa yapılmaya devam edileceğini" söyleyen Stoltenberg, "Ancak NATO bu çatışmanın bir parçası değil ve bunun Ukrayna dışına yayılmamasını sağlamaktan sorumluyuz" dedi.

NATO’nun doğrudan çatışmanın bir parçası olmak istemediğini söyleyen Stoltenberg, NATO’nun Ukrayna hava sahasında girmek istemediğini ifade etti. Stoltenberg, "Uçuşa yasak bölge, Ukrayna hava sahasına NATO uçakları göndermek ve Rus uçaklarını vurmak anlamına geliyor. Bu çok daha fazla yıkıma ve acıya yol açabilecek bir şeydir" dedi.

Stoltenberg, "NATO çatışmanın bir parçası olmayacak. NATO doğrudan müdahale ederse daha fazla sivilin öldürüldüğünü göreceğiz" diye konuştu.

Stoltenberg ayrıca, NATO Dışişleri Bakanlarının Gürcistan ve Bosna Hersek de dahil olmak üzere risk altındaki ortakların desteklenmesi gerektiğini tartıştığını belirterek, "Bosna Hersek’te de stabil olmayan, kırılgan bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

"NATO, Ukrayna’ya ekipman ve eğitim sağlıyor"

Stoltenberg, Türkiye de dahil olmak üzere NATO’nun sağladığı ekipmanlar ile Ukrayna ordusunun güçlendirildiğine dikkat çekti. Stoltenberg, "Putin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin gücünü hafife aldı. NATO, 2014’ten bu yana Ukrayna kuvvetlerinin savunmasına ve eğitimine yardımcı oluyor. Türkiye, silahlı insansız hava araçları da dahil olmak üzere ekipman sağladı. Ukrayna ordusu, 2014 yılındaki durumuna kıyasla NATO’nun sağladığı eğitim ve teçhizat ile çok daha güçlü hale geldi" dedi.

NATO’nun daha fazla asker göndermesine ilişkin açıklamada bulunan Stoltenberg, "NATO’nun acil müdahalesi ile uzun vadeli planları arasında ayrım yapmamız gerekiyor. Gerekirse NATO’nun varlığını daha da artıracağız. Aynı zamanda uzun vadede NATO’nun Doğu bölgesindeki duruşu ve savunmamızda uzun vadeli değişiklikler hakkında tartışmaya başladık" dedi.

Stoltenberg, "Bugün, Doğu Avrupa müttefik ülkelerinde bir miktar varlığımız var. Şimdi bu varlığın önemli ölçüde artmasını ciddi olarak düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Stoltenberg yaptığı açıklamada, "Bu krizden çıkarabileceğimiz bir ders var. Uluslarımızı güvende tutmak için Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinin NATO’da birlikte çalışmasına ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.