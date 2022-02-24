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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: ‘’Kıtamızda barış paramparça oldu’’

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Konsey’i sonrası düzenlenen basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’ya girmesini işgal olarak nitelendirerek, "Kıtamızda barış paramparça oldu. Artık Avrupa’da, tarihe ait olduğunu düşündüğümüz türde bir savaş var” dedi.

Politika 24.02.2022, 15:53
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: ‘’Kıtamızda barış paramparça oldu’’

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Konsey’i sonrası düzenlenen basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’ya girmesini işgal olarak nitelendirerek, "Kıtamızda barış paramparça oldu. Artık Avrupa’da, tarihe ait olduğunu düşündüğümüz türde bir savaş var” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Konsey’i sonrası düzenlenen basın toplantısında, “Rusya Ukrayna’ya saldırdı. Bu vahşi bir savaş eylemidir. Düşüncelerimiz Ukrayna’nın cesur insanlarıyla birlikte. Ne yazık ki NATO’nun, Rusya’ya yaptığı tüm çağrılara ve diplomatik bir çözüm aramak için yorulmak bilmeyen çabalarına rağmen aylardır uyardığımız şey gerçekleşti” dedi. Genel Sekreter Stoltenberg açıklamasında, "Kıtamızda barış paramparça oldu. Artık Avrupa’da, tarihe ait olduğunu düşündüğümüz türde bir savaş var. Durumu görüşmek üzere Kuzey Atlantik Konseyi’nin acil toplantısını yeni bitirdik. Konsey ayrıca Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya’nın Washington Antlaşması’nın 4’üncü maddesi uyarınca acil istişareler düzenleme talebini de ele aldı" ifadelerini kullandı.

“NATO Müttefikleri, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kınıyor”

Genel Sekreter Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının sayısız masum insanın hayatını riske attığını belirterek, “Rusya, Hava ve füze saldırılarıyla, kara kuvvetleri ve çeşitli yönlerden özel kuvvetlerle askeri altyapıyı ve büyük şehir merkezlerini hedef alıyor. Bu kasıtlı, soğukkanlı ve uzun zamandır planlanmış bir işgaldir. Yalanlara, inkarlara ve dezenformasyonlara rağmen, dünyanın görmesi için Kremlin’in niyetleri açıktır. Rusya liderleri, pervasız eylemlerinin ve kaybedilen hayatların tüm sorumluluğunu taşıyor. NATO Müttefikleri, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor. Bu, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Egemen, bağımsız ve barışçıl bir ülkeye karşı bir saldırı eylemi ve Avrupa-Atlantik güvenliği için ciddi bir tehdit’’ ifadelerini kullandı.

“Rusya’yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırıyoruz”

NATO Genel Sekreteri açıklamasında, "Rusya’yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırıyoruz. Askeri kuvvetlerinizi Ukrayna’dan geri çekin. Ve diplomasiyi seçin. Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tam olarak destekliyoruz. Ve Ukrayna’nın meşru müdafaa hakkı var. Rusya, tarihi yeniden yazmaya çalışmak için güç kullanarak, Ukrayna’yı özgürlük ve bağımsızlığından mahrum ediyor. NATO’nun temel görevi, tüm Müttefikleri korumak ve savunmaktır. Yanlış hesaplamaya veya yanlış anlamaya yer olmamalıdır. Birine yapılan saldırı, hepsine yapılmış sayılacaktır. Bu bizim toplu güvenlik garantimizdir’’ dedi.

“Rusya şu anda ciddi maliyetler ve sonuçlarla karşı karşıya”

Genel Sekreter Stoltenberg konuşmasında ayrıca, “Üst düzey askeri komutanımız General Tod Wolters’ın isteği üzerine bugün, Kuzey Atlantik Konseyi savunma planlarımızı harekete geçirmeye karar verdik. Bu karar şu anki kriz durumunda Müttefik ülkeleri korumak ve korumak için ihtiyatlı ve savunmacı bir adımdır. NATO Mukabele Gücü de dahil olmak üzere yetenek ve kuvvetleri ihtiyaç duyulan yerlere konuşlandırmamızı sağlayacak. Rusya’nın devasa askeri yığınağına yanıt olarak, toplu savunmamızı şimdiden güçlendirdik” ifadelerini kullandı. Kuzey Amerika ve Avrupa’daki müttefiklerin karada, denizde ve havada İttifak’ın doğu kısmına binlerce asker daha yerleştirdiğini belirten Stoltenberg, “100’den fazla jetimiz yüksek alarmda, hava sahamızı koruyor. Kuzey’den Akdeniz’e kadar denizde 120’den fazla Müttefik gemisi var. Bütün bunlar toplu savunma taahhüdümüzün 5. Maddesinin sağlam olduğunu gösteriyor. Ve İttifak’ı saldırganlıktan korumak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Gidişatı ele almak için yarın sanal bir NATO liderleri Zirvesi çağrısında bulundum. Rusya şu anda tüm uluslararası toplum tarafından dayatılan ciddi maliyetler ve sonuçlarla karşı karşıya. Kremlin’in amacı, etki alanını yeniden kurmaktır” dedi.

“Özgürlük her zaman baskıya galip gelecektir’’

Genel Sekreter Stoltenberg konuşmasının devamında, ‘’Özgürlük ve demokrasi, otoriter rejimler tarafından tehdit ediliyor ve stratejik rekabet artıyor. Yenilenen bir kararlılıkla cevap vermeliyiz. Kuzey Amerika ve Avrupa, NATO’da birlikte. Biz 30 demokrasiden oluşan bir ittifakız. Bir olup insanımıza ve değerlerimize sahip çıkacağız. Demokrasi her zaman otokrasiye galip gelecektir. Özgürlük her zaman baskıya galip gelecektir” sözlerine yer verdi.

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