NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: “İttifak genelinde yüz binlerce kuvvet yüksek alarmda”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi düzenlediği basın toplantısında, “İttifak genelinde yüz binlerce kuvvet yüksek alarmda” ifadelerini kullanarak, NATO’nun Polonya ve Slovakya’ya Patriot tipi hava savunma sistemi yerleştirdiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, “NATO Savunma Bakanları yarın güvenliğimiz bir araya gelecekler. Başkan Putin’in Ukrayna’yı vahşice işgali her gün ölüme ve yıkıma neden oluyor” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin dünyayı şoke ettiğini ve uluslararası düzeni bozduğunu ifade eden Stoltenberg, “Aylarca Rusya’nın yalanlarını ifşa ettik. Ukrayna’yı işgal etmeyi planlamadıklarını iddia ettiler ama yaptılar. Askerlerini geri çektiklerini iddia ettiler ama daha fazlasını da gönderdiler. Sivilleri koruduklarını iddia ediyorlar ama sivilleri öldürüyorlar” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarlar ve kimyasal silahlar hakkında asılsız iddialarda bulunduğunu aktaran Stoltenberg, “Bu sadece başka bir yalan. Moskova’nın muhtemelen kimyasal silahlar da dahil olmak üzere sahte bir operasyon düzenleyebileceğinden endişe duyuyoruz” dedi.

"NATO müttefikleri, Avrupa Birliği ve diğer ülkeler Rusya’ya benzeri görülmemiş yaptırımlar uyguladı”

Ukrayna halkının evlerini ve geleceklerini savunmak için cesurca savaştıklarına dikkat çeken Stoltenberg, "Onları desteklemeliyiz. Bütün dünya bu anlamsız savaşı kınadı. NATO müttefikleri, Avrupa Birliği ve diğer ülkeler Rusya’ya benzeri görülmemiş yaptırımlar uyguladı” dedi.

NATO’nun uzun yıllardır binlerce Ukrayna askerini eğittiğine değinen Stoltenberg, “Birçoğu şimdi ön saflarda savaşıyor. Tanksavar, hava savunma silahları, insansız hava araçları, mühimmat ve yakıt da dahil olmak üzere müttefikler Ukrayna’ya önemli miktarda kritik ekipman sağladılar. Bu eğitim ve ekipmanlar, Ukrayna’nın kendisini savunmasına yardımcı oluyor” dedi.

Ukrayna’nın, BM Şartı’nda yer alan kendini savunma hakkına sahip olduğunu vurgulayan Stoltenberg, NATO müttefiklerinin ve ortaklarının Ukrayna’ya askeri teçhizat, mali ve insani yardım sağlayarak bu hakkı korumasına yardım edeceğini açıkladı.

“İlk kez NATO Mukabele Gücü’nü konuşlandırdık"

NATO’nun temel görevinin tüm müttefikleri korumak ve savunmak olduğunu ifade eden Stoltenberg, “Krize hızlı tepki verdik. Savunma planlarımızı harekete geçirerek, hazırlığımızı artırmak ve toplu savunmamız için ilk kez NATO Mukabele Gücü’nü konuşlandırdık” dedi.

“İttifak genelinde yüz binlerce kuvvet yüksek alarmda”

Yüz binlerce NATO gücünün yüksek alarm seviyesinde olduğunu ifade eden Stoltenberg, “Artık İttifak genelinde yüz binlerce kuvvet yüksek alarmda. Avrupa’da yüz bin ABD askeri var. Çoğunlukla ittifakın doğu kesiminde ise doğrudan NATO komutası altında yaklaşık 40 bin asker var. Bu kuvvetler, hava savunmasının yanı sıra büyük hava ve deniz gücü ile desteklenmektedir” dedi.

Polonya ve Slovakya’ya Patriot yerleştiriyor

ABD’nin Polonya’ya Patriot tipi hava savunma sistemleri yerleştirdiğini belirten Stoltenberg, “Almanya ve Hollanda da Patriotları Slovakya’ya yerleştiriyor. Bütün bunlar açık bir mesaj gönderiyor, bir müttefike yapılan saldırı, tüm ittifaktan kesin bir yanıtla karşılanacaktır” dedi.

“Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Belarus ile askeri entegrasyonu, Avrupa kıtasında yeni bir güvenlik gerçeği oluşturuyor. Dolayısıyla bu yeni gerçeklik için askeri duruşumuzu yenilememiz gerekiyor” ifadelerini kullanan Stoltenberg, “Yarın bakanlar, güvenliğimizi her alanda uzun vadede güçlendirmek için somut önlemler konusunda önemli bir tartışmaya başlayacaklar. Karada, ittifakın doğu kesiminde, daha hazırlıklı ve önemli ölçüde daha fazla kuvveti içerebilir” dedi.

NATO’nun yarın hava ve deniz gücü konuşlandırmalarında büyük artışlar yapmayı da değerlendireceğini aktaran Stoltenebrg, bunlara ek olarak entegre hava ve füze savunmasının, siber savunmanın ve daha geniş ölçekli tatbikatların yapılmasını ele alınacağını açıkladı.

“Tüm müttefikleri GSYİH’nin en az yüzde 2’sini savunmaya harcamaya çağırıyorum”

NATO savunmasına yapılacak önemli takviyelerin maliyetli olacağına dikkat çeken Stoltenberg, bu konuda Almanya ve diğer müttefiklerin adım attıklarını şimdiden açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, “Tüm müttefikleri GSYİH’nin en az yüzde 2’sini savunmaya harcamaya çağırıyorum. Daha fazlasını yapmalıyız. Bu yüzden daha fazla yatırım yapmalıyız. Barışı ve özgürlüğü korumak için. Bu kritik zamanda değerlerimize sahip çıkın” dedi.

"Çin, Rusya’ya destek olmamalı"

Stoltenberg, Ukrayna’daki savaştan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sorumluğu olduğunu belirterek, “Askerlerini geri çekerek bu savaşı bitirmesi gereken Putin’dir” dedi.

Stoltenberg ayrıca, Çin’den Rusya’yı kınamasını ve Ukrayna’nın işgaline destek olmamasını istedi.