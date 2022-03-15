banner528

banner526

banner527

banner420

banner547

Son Dakika
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Rusya’dan Biden ve Blinken’a yaptırım
Rusya’dan Biden ve Blinken’a yaptırım
BM: “3 milyon Ukraynalı ülkeden ayrıldı”
BM: “3 milyon Ukraynalı ülkeden ayrıldı”
Galatasaray - Barcelona maçının hakemi belli oldu!
Galatasaray - Barcelona maçının hakemi belli oldu!

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: “İttifak genelinde yüz binlerce kuvvet yüksek alarmda”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi düzenlediği basın toplantısında, “İttifak genelinde yüz binlerce kuvvet yüksek alarmda” ifadelerini kullanarak, NATO’nun Polonya ve Slovakya’ya Patriot tipi hava savunma sistemi yerleştirdiğini belirtti.

Politika 15.03.2022, 19:04
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: “İttifak genelinde yüz binlerce kuvvet yüksek alarmda”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi düzenlediği basın toplantısında, “İttifak genelinde yüz binlerce kuvvet yüksek alarmda” ifadelerini kullanarak, NATO’nun Polonya ve Slovakya’ya Patriot tipi hava savunma sistemi yerleştirdiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, “NATO Savunma Bakanları yarın güvenliğimiz bir araya gelecekler. Başkan Putin’in Ukrayna’yı vahşice işgali her gün ölüme ve yıkıma neden oluyor” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin dünyayı şoke ettiğini ve uluslararası düzeni bozduğunu ifade eden Stoltenberg, “Aylarca Rusya’nın yalanlarını ifşa ettik. Ukrayna’yı işgal etmeyi planlamadıklarını iddia ettiler ama yaptılar. Askerlerini geri çektiklerini iddia ettiler ama daha fazlasını da gönderdiler. Sivilleri koruduklarını iddia ediyorlar ama sivilleri öldürüyorlar” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’daki biyolojik laboratuvarlar ve kimyasal silahlar hakkında asılsız iddialarda bulunduğunu aktaran Stoltenberg, “Bu sadece başka bir yalan. Moskova’nın muhtemelen kimyasal silahlar da dahil olmak üzere sahte bir operasyon düzenleyebileceğinden endişe duyuyoruz” dedi.

"NATO müttefikleri, Avrupa Birliği ve diğer ülkeler Rusya’ya benzeri görülmemiş yaptırımlar uyguladı”

Ukrayna halkının evlerini ve geleceklerini savunmak için cesurca savaştıklarına dikkat çeken Stoltenberg, "Onları desteklemeliyiz. Bütün dünya bu anlamsız savaşı kınadı. NATO müttefikleri, Avrupa Birliği ve diğer ülkeler Rusya’ya benzeri görülmemiş yaptırımlar uyguladı” dedi.

NATO’nun uzun yıllardır binlerce Ukrayna askerini eğittiğine değinen Stoltenberg, “Birçoğu şimdi ön saflarda savaşıyor. Tanksavar, hava savunma silahları, insansız hava araçları, mühimmat ve yakıt da dahil olmak üzere müttefikler Ukrayna’ya önemli miktarda kritik ekipman sağladılar. Bu eğitim ve ekipmanlar, Ukrayna’nın kendisini savunmasına yardımcı oluyor” dedi.

Ukrayna’nın, BM Şartı’nda yer alan kendini savunma hakkına sahip olduğunu vurgulayan Stoltenberg, NATO müttefiklerinin ve ortaklarının Ukrayna’ya askeri teçhizat, mali ve insani yardım sağlayarak bu hakkı korumasına yardım edeceğini açıkladı.

“İlk kez NATO Mukabele Gücü’nü konuşlandırdık"

NATO’nun temel görevinin tüm müttefikleri korumak ve savunmak olduğunu ifade eden Stoltenberg, “Krize hızlı tepki verdik. Savunma planlarımızı harekete geçirerek, hazırlığımızı artırmak ve toplu savunmamız için ilk kez NATO Mukabele Gücü’nü konuşlandırdık” dedi.

“İttifak genelinde yüz binlerce kuvvet yüksek alarmda”

Yüz binlerce NATO gücünün yüksek alarm seviyesinde olduğunu ifade eden Stoltenberg, “Artık İttifak genelinde yüz binlerce kuvvet yüksek alarmda. Avrupa’da yüz bin ABD askeri var. Çoğunlukla ittifakın doğu kesiminde ise doğrudan NATO komutası altında yaklaşık 40 bin asker var. Bu kuvvetler, hava savunmasının yanı sıra büyük hava ve deniz gücü ile desteklenmektedir” dedi.

Polonya ve Slovakya’ya Patriot yerleştiriyor

ABD’nin Polonya’ya Patriot tipi hava savunma sistemleri yerleştirdiğini belirten Stoltenberg, “Almanya ve Hollanda da Patriotları Slovakya’ya yerleştiriyor. Bütün bunlar açık bir mesaj gönderiyor, bir müttefike yapılan saldırı, tüm ittifaktan kesin bir yanıtla karşılanacaktır” dedi.

“Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Belarus ile askeri entegrasyonu, Avrupa kıtasında yeni bir güvenlik gerçeği oluşturuyor. Dolayısıyla bu yeni gerçeklik için askeri duruşumuzu yenilememiz gerekiyor” ifadelerini kullanan Stoltenberg, “Yarın bakanlar, güvenliğimizi her alanda uzun vadede güçlendirmek için somut önlemler konusunda önemli bir tartışmaya başlayacaklar. Karada, ittifakın doğu kesiminde, daha hazırlıklı ve önemli ölçüde daha fazla kuvveti içerebilir” dedi.

NATO’nun yarın hava ve deniz gücü konuşlandırmalarında büyük artışlar yapmayı da değerlendireceğini aktaran Stoltenebrg, bunlara ek olarak entegre hava ve füze savunmasının, siber savunmanın ve daha geniş ölçekli tatbikatların yapılmasını ele alınacağını açıkladı.

“Tüm müttefikleri GSYİH’nin en az yüzde 2’sini savunmaya harcamaya çağırıyorum”

NATO savunmasına yapılacak önemli takviyelerin maliyetli olacağına dikkat çeken Stoltenberg, bu konuda Almanya ve diğer müttefiklerin adım attıklarını şimdiden açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, “Tüm müttefikleri GSYİH’nin en az yüzde 2’sini savunmaya harcamaya çağırıyorum. Daha fazlasını yapmalıyız. Bu yüzden daha fazla yatırım yapmalıyız. Barışı ve özgürlüğü korumak için. Bu kritik zamanda değerlerimize sahip çıkın” dedi.

"Çin, Rusya’ya destek olmamalı"

Stoltenberg, Ukrayna’daki savaştan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sorumluğu olduğunu belirterek, “Askerlerini geri çekerek bu savaşı bitirmesi gereken Putin’dir” dedi.

Stoltenberg ayrıca, Çin’den Rusya’yı kınamasını ve Ukrayna’nın işgaline destek olmamasını istedi.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19