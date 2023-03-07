NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: “Hiçbir NATO müttefiki bu kadar çok terör saldırısına maruz kalmamıştır”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları olduğunu belirterek, “Hiçbir NATO müttefiki bu kadar çok terör saldırısına maruz kalmamıştır” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç’in başkenti Stockholm’de İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Stotlenberg, görüşmede İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini aldıklarını belirterek, “Bugün İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımını tamamlamayı tartıştık. Bu en önemli önceliğimiz ve ilerleme kaydediyoruz” dedi. Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları olduğunu ifade eden Stoltenberg, “Hiçbir NATO Müttefiki bu kadar çok terör saldırısına maruz kalmamıştır” dedi.

İsveç’in yeni terör yasasını çıkararak, Türkiye ile terör örgütü PKK dahil terörle mücadelede işbirliğini güçlendirmesini memnuniyetle karşıladığını aktaran Stoltenberg, “İsveç’in Türkiye’ye silah ihracatına herhangi bir kısıtlama getirmemesini de memnuniyetle karşılıyorum. İsveç, Üçlü Mutabakat Zaptı kapsamındaki taahhütlerini yerine getirdi ve onay sürecini tamamlamanın zamanı geldi” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye değinen Stoltenberg, “Daimi Ortak Mekanizma toplantılarını yeniden başlatmayı kabul etmesinden memnunum. Perşembe günü NATO Karargahı’nda Türkiye, Finlandiya ve İsveç’i bir başka toplantıya davet ettim” dedi.

Macaristan parlamentosunun İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini görüşmeye başlamasından da memnun olduğunu aktaran Stoltenberg, “Sürecin kısa sürede tamamlanmasını bekliyorum. İsveç ve Finlandiya’nın üyeliği ittifakımızı daha da güçlendirecektir” dedi.