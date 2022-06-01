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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye mesajları

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği ortak basın toplantısında, NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin kaygılarının giderilmesi amacıyla Finlandiya, İsveç ve Türkiye’nin yetkilileriyle Brüksel’de görüşeceğini açıkladı.

Politika 01.06.2022, 18:29 01.06.2022, 19:55
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye mesajları

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, diğer NATO müttefiklerinin Türkiye kadar terör saldırılarına maruz kalmadığını ifade ederek, Türkiye’nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu vurguladı.

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