Son Dakika
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 13. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti.
Politika 29.05.2023, 00:28
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 13. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti.
Stoltenberg tebrik mesajında, “Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ettim. Birlikte çalışmayı sürdürerek Temmuz’daki NATO Zirvesi’ne hazırlanmayı sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.