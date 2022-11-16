NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Bunun, Rusya’nın başka bir ülkeyi işgal ettiği savaş olduğunu unutmamalıyız"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bunun, Rusya’nın başka bir ülkeyi işgal ettiği savaş olduğunu unutmamalıyız" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna savaşı ve Polonya’ya düşen füzelere ilişkin İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye konuştu. Dün akşam saatlerinde Polonya’ya düşen ve 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan füzelerle ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirten Stoltenberg, "Savaşlar tehlikeli ve hatalar olur" dedi. Ukrayna’nın kazada Moskova’yı suçlamasına ilişkin de Kiev’in kendini savunma hakkı olduğunun altını çizen Stoltenberg, "Bunun, Rusya’nın başka bir ülkeyi işgal ettiği savaş olduğunu unutmamalıyız. Hepimiz barış ve anlaşmalı bir çözüm istiyoruz. Ama aynı zamanda, barışın, Rusya ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna’nın savaşmayı durdurması sonrası sağlanacağını anlamak zorundayız. Eğer Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna savaşmayı keserse, Ukrayna bağımsız ve egemen bir devlet olmayacak" ifadelerini kullandı.

"Bu savaş büyük ihtimalle müzakere masasında son bulur"

Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Ukrayna’yı işgalinde iki büyük hata yaptığını söyleyen Stoltenberg, Putin’in ilk olarak Ukrayna’yı ikinci olarak ise NATO ve müttefiklerini küçümsediğini belirtti. Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler hakkında da konuşan Stoltenberg, "Bazı durumlarda, bu savaş büyük ihtimalle müzakere masasında son bulur. Fakat biliyoruz ki bu müzakerelerin sonucu, savaş alanındaki güçle yakından bağlantılı" dedi. NATO’nun, yakın zamanda müzakere masasına oturulup oturulamayacağına ilişkin görüşünün sorulduğu soruya cevap veren Stoltenberg, NATO’nun, Kiev’e silah ve asker göndererek Ukrayna’ya destek olduğunun altını çizdi. Stoltenberg ayrıca, doğalgaz boru hatlarında bir anlaşmaya varılıp varılmayacağı konusunda da kararın bağımsız bir devlet olan Ukrayna tarafından verileceğini ifade etti.

Rusya ile ABD arasında iletişimin var olduğunu ve NATO’nun da Rusya ile iletişim kanallarına sahip olduğunu belirten Stoltenberg, "NATO olarak bu gibi durumlara yıllarca hazırlıklı olmalıyız. Olaylar ve kazalar olduğunda, komşumuzda savaş çıktığında durumun kontrolden çıkmaması sağlamalıyız. Dün, ölçülü ve sakin ama aynı zamanda da kararlı bir tepki vererek bunu tam anlamıyla sağlamış olduk" dedi.