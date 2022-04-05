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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: “Bu, Avrupa’nın on yıllardır tanık olmadığı dayanılmaz bir vahşettir”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’nın Bucha kentinden paylaşılan görüntülerle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu, Avrupa’nın on yıllardır tanık olmadığı dayanılmaz bir vahşettir” dedi.

Politika 05.04.2022, 17:17
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: “Bu, Avrupa’nın on yıllardır tanık olmadığı dayanılmaz bir vahşettir”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’nın Bucha kentinden paylaşılan görüntülerle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu, Avrupa’nın on yıllardır tanık olmadığı dayanılmaz bir vahşettir” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 6-7 Nisan’da Ukrayna kriziyle ilgili gerçekleşecek olan Dışişleri Bakanları toplantısının öncesinde basın toplantısı düzenledi. Rusya’nın önümüzdeki haftalarda daha fazla saldırı düzenleyebileceğini belirten Stoltenberg, “Şimdi yeniden gruplanmak, yeniden silahlanmak için Kiev’de önemli bir askeri hareket görüyoruz. Odaklarını doğuya kaydırıyorlar. Önümüzdeki haftalarda, Doğu ve Güney Ukrayna’da daha fazla Rus saldırısının tüm Donbass’ı almaya ve işgal altındaki Kırım’a bir kara köprüsü oluşturmaya çalışmasını bekliyoruz. Bu, savaşın çok önemli bir aşamasıdır” dedi.

“Sivilleri hedef almak savaş suçudur”

Ukrayna’daki dehşet verici görüntüler hakkında da konuşan Stoltenberg, "Bucha ve diğer yerlerde öldürülen sivillerin korkunç görüntülerini hepimiz gördük. Bu, Avrupa’nın on yıllardır tanık olmadığı dayanılmaz bir vahşettir. Sivilleri hedef almak ve öldürmek bir savaş suçudur. Bu vahşetin sorumluları adalete teslim edilmelidir. NATO müttefikleri, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi aracılığıyla yürütülen soruşturmaları destekliyor" açıklamasında bulundu. NATO’nun Ukrayna’ya destek vermeye devam edeceğini de söyleyen Stoltenberg, "Müttefikler, tanksavar silahları, hava savunma sistemleri ve diğer teçhizatlar da dahil Ukrayna’ya daha fazla destek sağlamaya kararlı. Müttefikler ayrıca insanı yardım ve mali yardımları artırdı" diye konuştu.

NATO’nun siber güvenlik yardımı sağlamaya çalışacağını kaydeden Stoltenberg, "NATO ayrıca, Ukrayna’nın kimyasal ve biyolojik tehditlere karşı korunmasına yardımcı olmak için siber güvenlik yardımı ve ekipmanı sağlamaya çalışacak" ifadelerini kullandı. Stoltenberg ayrıca, "Gürcistan ve Bosna-Hersek dahil Rusya’nın tehditlerine ve müdahalelerine karşı savunmasız olan NATO’nun diğer ortakları için de daha fazlasını yapmaya karar vereceğimizi umuyorum" dedi.

“Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba katılacak”

Finlandiya, İsveç, Gürcistan ve Avrupa Birliği’nin masada olacağı toplantıya Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın da katılacağını bildiren Stoltenberg, "Perşembe günü Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da bize katılacak. Kiev’in Moskova ile müzakereleri de dahil olmak üzere en son gelişmeler hakkında bizi bilgilendirecek" diye konuştu. NATO’nun Asya-Pasifik ortaklarıyla işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini de söyleyen Stoltenberg toplantıya Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Kore Cumhuriyeti’nin katılacağını ekleyerek, “Çin’in Rusya’nın saldırganlığını kınamak istemediğini ve ulusların kendi yolunu seçme hakkını sorgulamak için Moskova’ya katıldığını görüyoruz. Otoriter güçlerin kurallara dayalı uluslararası düzeni geri plana ittiği bir dönemde, demokrasilerin bir arada durması ve değerlerimize sahip çıkması daha da önemlidir. Dolayısıyla, NATO’nun Asya-Pasifik ortaklarımızla silah kontrolü, siber, hibrit ve teknoloji gibi alanlar dahil işbirliğini derinleştirme konusunda anlaşmaya varacağımızı umuyorum. Birlikte daha yakın çalışmak hepimizi daha güvenli ve emniyetli hale getirecek” dedi.

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