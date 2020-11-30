NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Biden’ı 2021’deki NATO Liderler Zirvesi’ne davet etti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden’ı 2021’de yapılması planlanan NATO Liderler Zirvesi’ne katılmaya davet etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 1-2 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde bilgi vermek amacıyla Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO karargahında sanal bir basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, "Joe Biden’ı gelecek yılın başlarında Brüksel’de yapılacak NATO Liderler Zirvesi’ne davet ettim, kesin tarih henüz belirlenmedi, ama tüm NATO liderleri orada olacak ve tabii ki yeni başkan Joe Biden’da" dedi.

NATO’nun Kuzey Amerika ve Avrupa’yı birleştiren eşsiz bir kurum olduğunu vurgulayan Stoltenberg, bir sonraki zirvede NATO’yu güçlü bir askeri ve siyasi ittifak olarak güçlendirmeyi amaçlayan öneriler sunacağını da sözlerine ekledi.

Stoltenberg, "Zirvede, nasıl güçlenmeye devam edeceğimize ve NATO’yu daha çevik ve güçlü bir ittifak olarak uyarlamaya dair önerilerimi de sunacağım. NATO benzersizdir çünkü NATO Kuzey Amerika ve Avrupa’yı bir araya getiren tek kurumdur" ifadelerini kullandı.