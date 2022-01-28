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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna’ya destek sağlarken NATO üyesi olup olmadığına bakmıyoruz. Eğer Rusya siber saldırı yaparsa bu konuda da savunma sağlayacağız" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna’ya destek sağlarken NATO üyesi olup olmadığına bakmıyoruz. Eğer Rusya siber saldırı yaparsa bu konuda da savunma sağlayacağız" dedi.
Politika 28.01.2022, 17:11
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna’ya destek sağlarken NATO üyesi olup olmadığına bakmıyoruz. Eğer Rusya siber saldırı yaparsa bu konuda da savunma sağlayacağız" dedi.