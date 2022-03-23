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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna’ya destek olmak önemli ama çatışmanın topyekün NATO-Rusya çatışmasına dönüşmesini engellemek de önemli" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna’ya destek olmak önemli ama çatışmanın topyekün NATO-Rusya çatışmasına dönüşmesini engellemek de önemli" dedi.
Politika 23.03.2022, 16:32
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna’ya destek olmak önemli ama çatışmanın topyekün NATO-Rusya çatışmasına dönüşmesini engellemek de önemli" dedi.