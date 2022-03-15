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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’daki savaştan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sorumluğu olduğunu belirterek, “Askerlerini geri çekerek bu savaşı bitirmesi gereken Putin’dir” dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’daki savaştan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sorumluğu olduğunu belirterek, “Askerlerini geri çekerek bu savaşı bitirmesi gereken Putin’dir” dedi.
Politika 15.03.2022, 17:21
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’daki savaştan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sorumluğu olduğunu belirterek, “Askerlerini geri çekerek bu savaşı bitirmesi gereken Putin’dir” dedi.