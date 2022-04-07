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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’daki savaşa yönelik, "Bu savaş aylarca, yıllarca sürebilir. Bu nedenle çok daha fazlasına hazırlanmamız gerekiyor" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’daki savaşa yönelik, "Bu savaş aylarca, yıllarca sürebilir. Bu nedenle çok daha fazlasına hazırlanmamız gerekiyor" dedi.
Politika 07.04.2022, 17:14
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’daki savaşa yönelik, "Bu savaş aylarca, yıllarca sürebilir. Bu nedenle çok daha fazlasına hazırlanmamız gerekiyor" dedi.