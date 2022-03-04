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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna’da uçuşa yasak bölge oluşturmak, Ukrayna hava sahasına NATO uçakları göndermek ve Rus uçaklarını vurmak anlamına geliyor" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna’da uçuşa yasak bölge oluşturmak, Ukrayna hava sahasına NATO uçakları göndermek ve Rus uçaklarını vurmak anlamına geliyor" dedi.
Politika 04.03.2022, 16:11
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna’da uçuşa yasak bölge oluşturmak, Ukrayna hava sahasına NATO uçakları göndermek ve Rus uçaklarını vurmak anlamına geliyor" dedi.