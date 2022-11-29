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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın büyük ihtimalle müzakere masasında sona ereceğini belirterek, "Kulağa paradoks gibi gelebilir, ancak gerçek şu ki Ukrayna’da kalıcı bir barış sağlamanın en iyi yolu askeri destek sağlama
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın büyük ihtimalle müzakere masasında sona ereceğini belirterek, "Kulağa paradoks gibi gelebilir, ancak gerçek şu ki Ukrayna’da kalıcı bir barış sağlamanın en iyi yolu askeri destek sağlamak" dedi.
Politika 29.11.2022, 19:55
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın büyük ihtimalle müzakere masasında sona ereceğini belirterek, "Kulağa paradoks gibi gelebilir, ancak gerçek şu ki Ukrayna’da kalıcı bir barış sağlamanın en iyi yolu askeri destek sağlamak" dedi.