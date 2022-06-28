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Biden’dan Türkiye-İsveç-Finlandiya ortak memorandumuna ilişkin açıklama: “Zirveye harika bir başlangıç”
Ankaragücü, bir dönem Real Madrid ve PSG formalarını giyen Jese Rodriguez’i kadrosuna kattığını açıkladı.
- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan ortak momerandumun ardında yaptığı açıklamada, “İsveç ve Finlandiya Türkiye’ye tam destek sözü verdi” dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan ortak momerandumun ardında yaptığı açıklamada, “İsveç ve Finlandiya Türkiye’ye tam destek sözü verdi” dedi.
Politika 28.06.2022, 22:29
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan ortak momerandumun ardında yaptığı açıklamada, “İsveç ve Finlandiya Türkiye’ye tam destek sözü verdi” dedi.