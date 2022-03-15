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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tüm NATO üyesi ülkelere seslenerek savunma bütçelerini en az yüzde 2’ye ulaşması çağrısında bulunarak, “Barış ve özgürlük ile değerlerimizi korumak için bunu yapmamız şart” dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tüm NATO üyesi ülkelere seslenerek savunma bütçelerini en az yüzde 2’ye ulaşması çağrısında bulunarak, “Barış ve özgürlük ile değerlerimizi korumak için bunu yapmamız şart” dedi.
Politika 15.03.2022, 17:18
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tüm NATO üyesi ülkelere seslenerek savunma bütçelerini en az yüzde 2’ye ulaşması çağrısında bulunarak, “Barış ve özgürlük ile değerlerimizi korumak için bunu yapmamız şart” dedi.