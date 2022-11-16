NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Şu anda soruşturma devam ediyor. Bu, Ukrayna’nın hatası değil. Polonya’daki olay doğrudan Rusya’nın başlattığı savaşın, yeni füze saldırılarının sonucu. Ukrayna kendilerini hedef alan bu füzeleri vurma hakkına tamamen sahiptir" dedi.