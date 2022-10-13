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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Rusya’nın Ukrayna’da nükleer silah kullanması ciddi sonuçları olacak. Tam olarak nasıl cevap vereceğimize girmeyeceğim” dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Rusya’nın Ukrayna’da nükleer silah kullanması ciddi sonuçları olacak. Tam olarak nasıl cevap vereceğimize girmeyeceğim” dedi.
Politika 13.10.2022, 17:51
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Rusya’nın Ukrayna’da nükleer silah kullanması ciddi sonuçları olacak. Tam olarak nasıl cevap vereceğimize girmeyeceğim” dedi.