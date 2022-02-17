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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya’nın şu anda sınırda Ukrayna’yı hiçbir uyarı vermeden işgal etme gücü var. Ukrayna çevresinde hazır vaziyette o kadar çok Rus askeri var ki bu normal bir tatbikat, normal bir manevranın dışında, egemen bir
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya’nın şu anda sınırda Ukrayna’yı hiçbir uyarı vermeden işgal etme gücü var. Ukrayna çevresinde hazır vaziyette o kadar çok Rus askeri var ki bu normal bir tatbikat, normal bir manevranın dışında, egemen bir devleti tehdit edebilecek bir durum" dedi.
Politika 17.02.2022, 15:31
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya’nın şu anda sınırda Ukrayna’yı hiçbir uyarı vermeden işgal etme gücü var. Ukrayna çevresinde hazır vaziyette o kadar çok Rus askeri var ki bu normal bir tatbikat, normal bir manevranın dışında, egemen bir devleti tehdit edebilecek bir durum" dedi.