NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya’nın şu anda sınırda Ukrayna’yı hiçbir uyarı vermeden işgal etme gücü var. Ukrayna çevresinde hazır vaziyette o kadar çok Rus askeri var ki bu normal bir tatbikat, normal bir manevranın dışında, egemen bir devleti tehdit edebilecek bir durum" dedi.