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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya’nın dün Kiev’e gerçekleştirdiği füzeli saldırılara yönelik, "Rusya, cephede ilerleme sağlayamıyor. Sürekli toprak kaybediyor. Cephede gerekli güce sahip değil. Ukrayna’nın karşı saldırılarını durduramıyor.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya’nın dün Kiev’e gerçekleştirdiği füzeli saldırılara yönelik, "Rusya, cephede ilerleme sağlayamıyor. Sürekli toprak kaybediyor. Cephede gerekli güce sahip değil. Ukrayna’nın karşı saldırılarını durduramıyor. Ellerinde füze saldırılarından başka çare kalmadı" dedi.
Politika 11.10.2022, 16:21
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya’nın dün Kiev’e gerçekleştirdiği füzeli saldırılara yönelik, "Rusya, cephede ilerleme sağlayamıyor. Sürekli toprak kaybediyor. Cephede gerekli güce sahip değil. Ukrayna’nın karşı saldırılarını durduramıyor. Ellerinde füze saldırılarından başka çare kalmadı" dedi.