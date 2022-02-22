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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Donetsk ve Luhansk’daki anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülmesini bekliyoruz. Şimdilik mümkün görünmese de gelecekte başarılı olacağız" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Minsk anlaşmalarının artık geçerliliği yok. Donetsk ve Luhansk’ı tanıdık" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın 2014’de Ukrayna’yı işgal ettiğini belirterek, 2014’den bu yana Rus güçlerinin Donbass bölgesinde mevcut olduğunu aktardı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın 2014’de Ukrayna’yı işgal ettiğini belirterek, 2014’den bu yana Rus güçlerinin Donbass bölgesinde mevcut olduğunu aktardı.
Politika 22.02.2022, 19:12
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın 2014’de Ukrayna’yı işgal ettiğini belirterek, 2014’den bu yana Rus güçlerinin Donbass bölgesinde mevcut olduğunu aktardı.