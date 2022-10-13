banner596

banner547

Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer tehdidinin tehlikeli ve sorumsuzca olduğunu açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer tehdidinin tehlikeli ve sorumsuzca olduğunu açıkladı.

Politika 13.10.2022, 17:36
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer tehdidinin tehlikeli ve sorumsuzca olduğunu açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer tehdidinin tehlikeli ve sorumsuzca olduğunu açıkladı.

Yorumlar (0)