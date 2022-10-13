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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Standard Chartered organizasyonuyla düzenlenen yatırımcı forumuna katıldı
ABD Kongre Binası baskını sırasında kongre liderlerinin yaşadığı gergin anların görüntüleri ilk kez yayınlandı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer tehdidinin tehlikeli ve sorumsuzca olduğunu açıkladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer tehdidinin tehlikeli ve sorumsuzca olduğunu açıkladı.
Politika 13.10.2022, 17:36
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer tehdidinin tehlikeli ve sorumsuzca olduğunu açıkladı.