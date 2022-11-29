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- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Rusya, bu kış Ukrayna’yı soğukta ve karanlıkta bırakmak için acımasız füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenliyor. Vladimir Putin kışı silah olarak kullanmaya çalışıyor" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Rusya, bu kış Ukrayna’yı soğukta ve karanlıkta bırakmak için acımasız füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenliyor. Vladimir Putin kışı silah olarak kullanmaya çalışıyor" dedi.
Politika 29.11.2022, 20:34
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Rusya, bu kış Ukrayna’yı soğukta ve karanlıkta bırakmak için acımasız füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenliyor. Vladimir Putin kışı silah olarak kullanmaya çalışıyor" dedi.