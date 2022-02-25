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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Kiev’in düşebileceği konusunda, "Ukrayna tamamen işgal altında, bu öngörülemeyen bir durum, ne olacağını söyleyemeyiz" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Kiev’e doğru hareket ettiler. Beyan edilen amaç Ukrayna hükümetini değiştirmek" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Dünya, Rusya ve Belarus’u yaptıklarından sorumlu tutacak" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Putin’in saldırganlığı sürdürme kararı, Rusya’nın önümüzdeki yıllarda ağır bedeller ödeyeceği korkunç bir stratejik hatadır" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Putin’in saldırganlığı sürdürme kararı, Rusya’nın önümüzdeki yıllarda ağır bedeller ödeyeceği korkunç bir stratejik hatadır" dedi.
Politika 25.02.2022, 20:47
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Putin’in saldırganlığı sürdürme kararı, Rusya’nın önümüzdeki yıllarda ağır bedeller ödeyeceği korkunç bir stratejik hatadır" dedi.