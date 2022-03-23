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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Putin’in bu işgali hunharcadır. Yarınki zirvede ittifakın doğu kanadındaki askeri varlığımızda artışa ilişkin konular görüşülecek" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Putin’in bu işgali hunharcadır. Yarınki zirvede ittifakın doğu kanadındaki askeri varlığımızda artışa ilişkin konular görüşülecek" dedi.
Politika 23.03.2022, 16:14
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Putin’in bu işgali hunharcadır. Yarınki zirvede ittifakın doğu kanadındaki askeri varlığımızda artışa ilişkin konular görüşülecek" dedi.