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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6-7 Nisan’da Brüksel’de gerçekleştirilecek olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak. Bakan Çavuşoğlu, toplantı dolayısıyla bazı mevkidaşlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Putin’e yönelik görülmemiş bir baskıyı sürdürmemiz gerekiyor. Değerlerimizi savunuyoruz. Görülmemiş ekonomik yaptırımlar ödetiyoruz” dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Putin’e yönelik görülmemiş bir baskıyı sürdürmemiz gerekiyor. Değerlerimizi savunuyoruz. Görülmemiş ekonomik yaptırımlar ödetiyoruz” dedi.
Politika 05.04.2022, 15:26
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Putin’e yönelik görülmemiş bir baskıyı sürdürmemiz gerekiyor. Değerlerimizi savunuyoruz. Görülmemiş ekonomik yaptırımlar ödetiyoruz” dedi.