NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Polonya’ya düşen füzeye ilişkin, "İlk analize göre olay, Ukrayna’ya ait bir hava savunma füzesi tarafından gerçekleşti. Şunu da söylemeliyim ki bu Ukrayna’nın suçu değil. Nihai suç Rusya’nındır" dedi.